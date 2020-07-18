البرازيل.. شاهد عملية اعتقال عنيفة لأحد منتهكي قيود كورونا

تم تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أفراد الشرطة البرازيلية وهم ينفذون عملية اعتقال عنيفة على شاطئ كوباكوبانا في ريو دي جانيرو، ضد أحد منتهكي الحظر المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلننت السلطات منذ أسبوع إغلاق الشاطئ أمام المصطافين لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك لأجل غير مسمى، كما حذرت السلطات من غرامة لمنتهكي الحظر.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 34177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1163 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 1321036 تعافوا من المرض.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.