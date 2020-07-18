إيران تعلن تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها سلمت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قرب طهران مطلع العام الجاري عن طريق الخطأ، أمس الجمعة إلى المختصين في فرنسا للبدء في عمليات استخراج معلوماته.

طهران- سبوتنيك ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، تصريحات مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، القول إنه "تم تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة أمس الجمعة من قبل وفد إيراني إلى المختصين في العاصمة الفرنسية ‎باريس".

وأضاف مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني "وستبدأ عمليات استخراج معلوماته الاثنين المقبل".

وأشار بهاروند إلى أن الحكومة الفرنسية "تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني الذي نقل الصندوق الأسود، ونشكر فرنسا على ذلك".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.