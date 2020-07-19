رئيس وزراء اليونان يأمل بأن تؤدي قمة الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من الأزمة

يعتقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه لا يمكن لأوروبا أن تكون مقسمة في مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة ويجب على قمة الاتحاد الأوروبي إيجاد مخرج من الطريق المسدود.

أثينا- سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس، لدى وصوله إلى القمة، "لقد كنا نتفاوض منذ ثلاثة أيام وحتى الآن، ومن الواضح أنه لم يكن هناك تقدم كافٍ للتوصل إلى اتفاق. آمل وبكل صدق أن نتمكن اليوم من كسر الجمود".

واختتم رئيس الوزراء اليوناني، قائلا: "منذ البداية، أشرت إلى أننا جميعاً بحاجة إلى تقديم تنازلات، لكن تلك التنازلات لا يمكن أن تضعف طموحاتنا فيما يتعلق بردة فعل أوروبا الجريئة على أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والانكماش الاقتصادي الناتج عنها. نحن نواجه أزمة مالية غير مسبوقة، ولا توجد لدينا فرصة لنبدو منقسمين أو ضعفاء".

ولمدة يومين، حاول قادة الاتحاد الأوروبي دون جدوى الاتفاق على إنشاء صندوق لمكافحة الأزمات من أجل الإنعاش الاقتصادي، وعلى تشكيل ميزانية لعدة سنوات. واليوم الأحد، يعقد اليوم الثالث غير المخطط له لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.