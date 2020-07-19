ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي قد لا تسفر عن اتفاق رغم حسن النوايا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن من المحتمل ألا يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في اليوم الثالث لمحادثاتهم بشأن خطط لتعزيز اقتصادات الاتحاد، والتي تضررت جراء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ميركل القول "ثمة قدر كبير من النوايا الحسنة لكن العديد من المواقف أيضا. سأبذل قصارى جهدي لكن من الممكن ألا تتحقق نتيجة".

وأخفق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لإنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا بعد مفاوضات شاقة على مدى يومين ولكنهم مددوا قمتهم يوما آخر في محاولة للتغلب على خلافاتهم.

ومع عودة زعماء الاتحاد السبعة والعشرين إلى الفنادق التي ينزلون بها عقب محادثات غير حاسمة عقدت في ساعة متأخرة على العشاء ظلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء مناقشات مع المعسكر الذي يتزعمه الهولنديون للدول التي تطالب بتخفيضات في الحزمة التي يبلغ حجمها 1.8 تريليون يورو.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن "المفاوضات كانت ساخنة". وإيطاليا إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة فيروس كورونا وتسعى للحصول على مساعدات سخية من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن أوروبا تتعرض لابتزاز ممن وصفهم بالمقتصدين، متابعا "علينا بذل كل ما في وسعنا للتوصل لاتفاق غدا، أي تأخير آخر ليس في صالح أحد".