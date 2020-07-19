وزير الخارجية البريطاني: روسيا متورطة بقرصنة أبحاث تطويرِ لقاح ضد "كوفيد-19"

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، بأن أجهزة المخابرات الروسية متورطة بهجمات قرصنة سيبرانية خاصة بأبحاث تطويرِ لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، في الدول الغربية.

وقال الوزير في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" : "نحن على يقين تماما من أن أجهزة المخابرات الروسية متورطة في هجمات إلكترونية على تطوير (اللقاحات) والمنظمات في هذا البلد وفي الخارج، بهدف إما تعطيل العمل أو الاستفادة من الأنشطة البحثية الجارية". مضيفاً بأن هذا جزء من نهج منظم من جانب روسيا تجاه المجال السيبراني.

وأضاف راب: "أعتقد إنه من المشين والمستنكر أن تكون الحكومة الروسية متورطة في هذا النشاط".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أيضا، بأن بريطانيا، إلى جانب الحلفاء، ستسعى إلى محاسبة روسيا.

وأعلن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إنه يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتحديد هجمات القراصنة التي تؤثر على شركات الأدوية والعلماء في العديد من البلدان.

وفقًا لمعطيات المركز، يحاول هاكرز مرتبطون بروسيا سرقة البيانات المتعلقة بتطوير لقاح ضد "كوفيد-19" في ثلاثة بلدان.