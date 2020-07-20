تشارليز ثيرون تخضع لعمليات جراحية بعد تأديتها مشاهد عنف في فيلم جديد

وكشفت ثيرون البالغة من العمر 44 عاما خلال مقابلة مع مجلة "ستيلر" السبت الماضي، عن حجم معاناتها مشيرة إلى أنها احتاجت لعملية جراحية بعد تصوير مشاهد الحركة الخاصة بها أثناء العمل على فيلمها الجديد، حيث أصيبت في يدها أثناء التصوير، واستعملت مسكنات قوية لتتمكن من مواصلة التصوير ولم تدرك مدى السوء الذي لحق بها حتى انتهى التصوير.

وأشارت نجمة هوليوود إلى أنها اضطرت إلى تصوير مشاهد ركوب حصان على الرغم من كونها غير قادرة على استخدام يدها بشكل صحيح، وقالت:"لقد فقدت السيطرة على يدي بشكل كامل. كنت أصور كل هذه الأشياء وأنا أركب حصان بيد لا أتحكم بها".

وأوضحت ثيرون: "كان من المستحيل بالنسبة لي التحقق من مدى سوء الإصابة، وقمت بحركات قتالية لخمسة أيام بإبهام متمزق من العظم".