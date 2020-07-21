أرمينيا تعلن عن 17 انتهاكا لوقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأذربيجاني انتهك نظام وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا 17 مرة في الليلة، وأطلق 183 طلقة من أسلحة خفيفة.

وكتب على "فيسبوك": "ظل الهدوء النسبي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 20-21 يوليو/ تموز ، وكذلك في الوقت الحالي. انتهك العدو وقف إطلاق النار 17 مرة من أسلحة خفيفة مختلفة في بعض أجزاء الحدود، وأطلق 183 طلقة على مواقع أرمينية".

على وجه الخصوص، وفقا له، تم إطلاق النار على المعاقل العسكرية للجيش الأرمني بالقرب من قريتي سوتك وأرتانيش مرتين، بالقرب من المناطق السكنية موفسيس وأيغيبار وفازاشين- تسع مرات. تم تسجيل ست حالات لانتهاك وقف إطلاق النار ضد مواقع أرمينية بالقرب من قرى ياراسك وشيفا وزانكاكاتون.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "القوات المسلحة الأرمينية تحافظ على ضبط النفس ولا ترد إلا على إطلاق النار".