الصين تنهي تحديث قمرين صناعيين لاستكشاف المريخ

أفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن العلماء الصينيين أنهوا تحديث قمرين صناعيين، سيتم استخدامهما في أول مهمة استكشاف للمريخ في الصين "تيانوين 1" (أسئلة إلى السماء).

وهي سواتل مدارية متزامنة مع الأرض، Tianlian I-02 و Tianlian II-01 والتي توفر بشكل أساسي بث البيانات للمركبة الفضائية في المدار.

وبحسب ما ورد فإن كلا القمرين في حالة ممتازة وينتظران إطلاق مسبار تيان ون 1.

من المتوقع إطلاق أول مسبار صيني لاستكشاف المريخ في أواخر يولي/تموز - أوائل أغسطس/آب باستخدام مركبة الإطلاق Changzheng 5 من المحطة الفضائية "فينتشان" في جزيرة هاينان.

تم تسليم مركبة الإطلاق والمسبار إلى منصة الإطلاق، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، قد يتم الإطلاق في 23 يوليو. وفقًا للحسابات الأولية، سيحتاج المسبار إلى سبعة أشهر للوصول إلى سطح الكوكب، إذا كانت المهمة ناجحة، سيرسل المسبار البيانات المستلمة إلى الأرض في عام 2021.

في أبريل/ نيسان من هذا العام، أعلنت الصين أن مهمتها الأولى لاستكشاف المريخ ستسمى تيانوين 1 (أسئلة إلى السماء). تشمل المهمة المخططة الخروج والدوران في مدار المريخ والهبوط والحركة على سطح الكوكب الأحمر. إذا كانت المهمة ناجحة، فسيكون العلماء قادرين على دراسة الغلاف الجوي، والخصائص الجيولوجية، وميزات المجال المغناطيسي للكوكب، مما سيساعد في الحصول على فكرة عن أصل وتطور المريخ والنظام الشمسي بأكمله.

في الوقت نفسه، الهدف الرئيسي من المهمة هو العثور على علامات الحياة المحتملة على كوكب المريخ، وكذلك لمساعدة العلماء على فهم ما إذا كانت الظروف على هذا الكوكب يمكن أن تتغير في المستقبل بحيث تصبح مناسبة لحياة الإنسان.