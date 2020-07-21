معجزة في بريطانيا... شفاء شابة عربية قضت أطول فترة علاج من كورونا

نالت شابة مغربية اهتمام الملايين في بريطانيا، بعدما قضت أطول فترة علاج من فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، قضت فاطمة بريدل 130 يوما للعلاج من مرض "كوفيد 19".

وقالت صاحبة الـ35 عاما، إنها نقلت للمستشفى في 12 مارس/ آذار عقب عودتها من المغرب وقضت 105 أيام على جهاز التنفس الاصطناعي في العناية المركزة، من بينها نحو 40 يوما في حالة غيبوبة تكافح الالتهاب الرئوي والفيروس التاجي.

وأوضح مصدر طبي أن حالة فاطمة الصحية تحسنت "بنسبة 70%".

🦠😷 İngiltere’de en uzun süre #koronavirüs tedavisi gören hasta olan Fatima Bridle iyileşti.

130 gündür verdiği mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Bridle, Fas tatili ardından semptomları göstermeye başlamıştı. https://t.co/AeHCzoEvd1 pic.twitter.com/KBDyTwgiaV — Haber 7 (@Haber7) July 19, 2020

وتوجهت بريدل بالشكر إلى "الفريق الطبي المذهل. أود أن أشكر كل الأطباء والممرضات الذين أعطوني فرصة لحياة جديدة. أنا سعيدة بوجودي هنا. يبدو وكأنه حلم".

وتأمل فاطمة في لم شملها مع زوجها تريسي صاحب الـ56 عاما في غضون أسابيع بعد أن أمضى الزوجان أربعة أشهر متباعدين.

وعلق وزير الصحة مات هانكوك على قصة فاطمة، قائلا: "أشعر بسعادة غامرة بسبب تعافيها. قصتها تثبت أنه بغض النظر عن من أنت، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية موجودة لك ولعائلتك".