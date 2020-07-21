روحاني: إيران سوف تواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي لبسط الأمن في المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب العراقي لبسط الأمن في العراق والمنطقة، كما فعلت في السابق في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا.

طهران– سبوتنيك. وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران: "إن إيران أكدت أنها مثل السنوات السابقة، كما حاربت داعش إلى جانب الحكومة والشعب والجيش العراقي، فهي جاهزة ومستعدة لتستمر بوقوفها إلى جانب الشعب العراقي لبسط الأمن في العراق والمنطقة".

وأضاف روحاني:"هناك تحرك جيد في العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران عقب أشهر من تولي الكاظمي منصب رئاسة الوزراء".

وتابع الرئيس الإيراني: "بحثنا القضايا الصحية الإقليمية وموضوع تفشي كورونا، وإيران تتعهد بتزويد العراق بالمعدات الطبية اللازمة لمكافحة هذا الوباء"، مؤكدا ان لدى العراق وإيران إرادة لتقوية التبادل التجاري ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى عشرين مليار دولار.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تسمح بأن ينطلق أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، موضحًا أن العلاقات بين بغداد وطهران تعتمد على مبدأ التعاون والابتعاد عن أي محاور، قائلا: "العراق توّاق لبناء علاقات جيدة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.....لقد قاتلنا داعش وكانت إيران من أولى الدول التي وقفت مع العراق، وهذا الموقف العراق لن ينساه... لهذا السبب وقفنا بجوار إيران لتجاوز أزمتها الاقتصادية".