واشنطن تدين الغارة الأفغانية في إقليم هرات شرق أفغانستان

واشنطن - سبوتنيك. وكتب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، بمدونة على تويتر إن "الصور وروايات شهود العيان تشير إلى أن العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، كانوا ضحايا الغارة الجوية الأفغانية".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "ندين هذا الهجوم وندعم التحقيق".

1/4 The last 24 hours have been very violent in Afghanistan with many losing their lives.



In Herat, photos and eyewitness accounts suggest many civilians including children are among the victims of an Afghan airstrike. We condemn the attack and support an investigation. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 22, 2020

4/4 Rather than setting the process back, we urge all sides to contain the violence, protect civilians, and show necessary restraint as the start of intra-Afghan negotiations is so close. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 22, 2020

وقال مسؤولون محليون في أفغانستان، مساء أمس الأربعاء، إن ضربات جوية في شرق أفغانستان قتلت 45 شخصا بينهم مدنيون وأعضاء في حركة طالبان.

ووضع اتفاق وقعته الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة في فبراير خططا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة، غير أن المفاوضات بين الحكومة و"طالبان" من أجل تسوية سلمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما تأخرت بسبب مطالب بالإفراج عن نحو 600 سجين من "طالبان" تقول كابل إنهم ضالعون في هجمات كبيرة.

وفي إطار اتفاق الدوحة أفرجت الحكومة عن أكثر من 4000 من سجناء "طالبان"، بينما أطلقت الحركة سراح مئات من القوات الحكومية.