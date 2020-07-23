إيران: لن يهدأ لنا بال والانتقام الأقسى في الطريق

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن الشعبين الإيراني والعراقي لن يهدأ بالهما حتى ينتقمان من الإرهابيين الأمريكان "لدم قائد فيلق القدس الراحل، الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس".

وقال شمخاني، في تغريدة له ، "إن الشعبين الإيراني والعراقي سينتقمان لدم الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد الحاج أبومهدي المهندس ولن يهدأ بالهما حتى يعاقبوا منفذي عملية الاغتيال".

وأضاف: "ترامب اعترف بأن الجيش الأمريكي قام، بأوامر مباشرة منه، بارتكاب جريمة اغتيال وجهين لامعين في مجال مكافحة الإرهاب، هما الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. إن الشعبين الإيراني والعراقي سينتقمان لدم هذين الشهيدين ولن يهدأ بالهما حتى يعاقبوا مرتكبي هذه الجريمة فانتقام الأقسى ينتظرهم في الطريق".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.