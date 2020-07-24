أكثر من 1.3 مليار مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول في الصين

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الصين 1.3 مليار حتى نهاية عام 2019، وهو ما يمثل 32.17 في المائة من العدد الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

وفقا لتقرير حول تطوير الإنترنت في الصين، صدر يوم الخميس في مؤتمر الإنترنت الصيني الـ19، فأن التجارة الإلكترونية في الصين شهدت حجم معاملات بلغ 34.81 تريليون يوان (حوالي 4.97 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم.

وأضاف التقرير أن حجم معاملات الدفع عبر الإنترنت بلغ 35.68 تريليون دولار في الصين في عام 2019، بينما بلغت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي 5.11 تريليون دولار، لتحتل المرتبة الثانية في العالم، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وقال مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، خلال مراسم الافتتاح إن الصين ستسرع وتيرة بناء البنية التحتية الجديدة مثل شبكات الجيل الخامس، وستعزز التطبيق المبتكر والمتكامل للتقنيات، بما في ذلك الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر عقد أكثر من 30 منتدى عبر شبكة الإنترنت بشأن الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والإنترنت الصناعي وسلسلة الكتل خلال المؤتمر.