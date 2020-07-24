الصين: إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو قانوني ورد لا بد منه

صرحت وزارة الخارجية الصينية، أن إغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة في تشنغدو، قانوني ورد لا بد منه، واضعة المسؤولية على عاتق واشنطن.

بكين - سبوتنيك. جاء في بيان الخارجية الصينية على الموقع الرسمي للوزارة، اليوم الجمعة: "الإجراءات التي اتخذها الجانب الصيني [المطالبة بإغلاق القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو] تعد ردا قانونيا وضروريا على الإجراءات غير المبررة للولايات المتحدة، وتتوافق مع القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والممارسة الدبلوماسية".

وأكد البيان أن "المسؤولية بالكامل تقع على الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "ندعو الولايات المتحدة مرة أخرى إلى العدول عن القرار الخاطئ وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيع العلاقات الثنائية بين الدول".

وطالبت واشنطن بكين في وقت سابق، إغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن، كما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات صارمة إذا لم تغير واشنطن قرارها.

وفي وقت لاحق، لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن تطلب السلطات الأمريكية من الصين إغلاق بعض المؤسسات الدبلوماسية الأخرى في الولايات المتحدة بعد القنصلية العامة في هيوستن.