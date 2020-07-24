باللغة العربية... أول تغريدة لحساب مسجد "آيا صوفيا" على "تويتر"

نشر الحساب الرسمي لمسجد "آيا صوفيا"على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أول تغريدة له.

وهي عبارة عن لفظ البسلمة باللغة العربية "بسم الله الرحمن الرحيم"، في إشارة لافتتاح المسجد للعبادة اعتبارا من صلاة الجمعة اليوم.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ — Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi (@ayasofyacamii) July 23, 2020

وفور نشر التغريدة أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرها على حسابه الرسمي.

وفي حساب المسجد على "تويتر"، كتب في خانة الميلاد يوم 29 مايو/ أيار وهو التاريخ الذي فتحت فيه مدينة إسطنبول عام 1453.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى منذ عام 1934، تفعيلا لقرار اتخذته إحدى المحاكم التركية في وقت سابق يوليو/ تموز الجاري.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.