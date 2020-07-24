بيسكوف: روسيا لا تشارك في أي تحالفات ضد دولة ما

علّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تكوين تحالف ضد الصين، بأن روسيا لا تعادي أحدا ما، مؤكدا أن الصين تعد حليف وشريك لروسيا.

موسكو-سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الجمعة: "أود التذكير بكلمات الرئيس بأن روسيا لن تتحالف أبدا ضد دولة ما...، وكل شيء سواء كان اتحاد تكاملي أو سياسي فهو يهدف إلى تطوير حسن الجوار والمنفعة المتبادلة".

وأضاف بيسكوف: "روسيا لا تشارك في أي تحالفات ضد شخص ما. إن الصين هي حليفنا، وشريكنا، وبلد نطور معه علاقات ذات طابع شراكة خاص".

وكان بومبيو قد تحدث، في وقت سابق، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.

قال بومبيو في كلمة له في مكتبة نيكسون: "لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات".

وأضاف أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لها مجتمعة "كافية بالتأكيد لمواجهة هذا التحدي، إذا وجهناه بوضوح وبشجاعة كبيرة".