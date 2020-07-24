شركة ماهان الإيرانية تعلق على اعتراض طائرتها فوق الأجواء السورية

علقت شركة "ماهان" الإيرانية، اليوم الجمعة، على حادثة اعتراض طائرتها في الأجواء السورية من قبل مقاتلات أمريكية، أمس الخميس.

وقالت الشركة إن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرتها المدنية فوق الأجواء السورية يعتبر خطوة عدائية واستفزازية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع في شركة "ماهان" للطيران إن الشركة ستتابع هذه القضية من الناحية القانونية.

وأكد المصدر أن الطائرة كانت تحلق في الممر الجوي الدولي وعلى الارتفاع المسموح به، مع مراعاة جميع معايير الطيران، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تشغل أجهزة التتبع وأرسلت كافة معلومات الرحلة ونوع الطائرة إلى الرادارات غير العسكرية في المنطقة.

وأضاف أن شركة ماهان تعكف على إعداد بيان رسمي حول الحادثة وستعلن عن خطواتها لمتابعة القضية من الناحية القانونية.

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.