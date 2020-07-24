آبل تخضع للتحقيق في قضية ممارسات تجارية خادعة

تخضع شركة "آبل" الأمريكية للتحقيق في ولايات عدة حول مسائل خداع محتمل للمستهلكين.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه يمكن للمدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية مقاضاة شركة "آبل" لانتهاكها قانون الممارسات التجارية الخادعة في الولاية، وذلك فيما يتعلق بالتحقيق المتعدد الولايات.

من جانها دافعت شركة "آبل" عن سياسات متجر التطبيقات من خلال دراسة وجدت أن الرسوم والممارسات في متجر تطبيقات "آبل" تتماشى إلى حد كبير مع الأسواق الرقمية الأخرى، التي من ضمنها متجر تطبيقات "غوغل" ومتجر "أمازون".

وتواجه الشركة الأمريكية أيضا دعاوى قضائية تدعي أنها عرفت وأخفت عن المستخدمين كيف كانت لوحات المفاتيح المسماة "الفراشة" عرضة للفشل في أجهزة الحاسوب المحمولة "ماك بوك".