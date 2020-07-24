بومبيو: الصين "اشترت" مدير الصحة العالمية وتسببت بفوضى كورونا

هاجم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الصين "اشترته"، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".

وبحسب شبكة "سي إن إن" قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن على الدول أن تركز على إنقاذ الأرواح خلال جائحة فيروس كورونا، في واحدة من أقوى مواقف رفضه حتى الآن ضد انتقادات الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات بومبيو عن المدير العامة للمنظمة، خلال اجتماع سري، مع مشرعين بريطانيين في لندن، يوم الثلاثاء، بحسب ما أكده النائب عن حزب العمل كريس برايانت للشبكة الأمريكية.

وأضاف براينت أن وزير الخارجية الأمريكي أكد وجود أدلة قوية على التوصل إلى صفقة لوضع تيدروس في أعلى منصب في منظمة الصحة العالمية، وأن ذلك أدى إلى وفاة مواطنين بريطانيين من جراء فيروس كورونا.

وأشار بومبيو خلال مؤتمر صحفي في لندن، يوم الثلاثاء، إلى جهود الصين "لاستقطاب" منظمة الصحة العالمية لصالحها، قائلًا إن العالم بحاجة لضمان أن تتصرف كل دولة، بما في ذلك الصين، بطرق تتماشى مع النظام الدولي.

وأضاف: "لا يمكنك تقديم مطالب ليس لديك حق قانوني بها، لا يمكنك تهديد البلدان والتنمر عليها، لا يمكنك الانخراط في التستر واستضافة المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية".

وعندما طُلب منه التعليق على تعليقات بومبيو، قال تيدروس: "التعليقات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها في هذا الشأن". وأضاف أن "تركيز المنظمة الوحيد هو إنقاذ الأرواح".

وتابع: "إذا كان هناك شيء واحد يهمنا حقًا والذي يجب أن يهم المجتمع الدولي بأسره، فهو إنقاذ الأرواح، ولن يشتت انتباه منظمة الصحة العالمية بسبب هذه التعليقات، ولا نريد أن يصرف انتباه المجتمع الدولي أيضًا".