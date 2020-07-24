ترامب يرشح أحد مساعديه لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم ترشيح نائب كبير موظفي البيت كريستوفر ليدل ليصبح السكرتير العام القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة واتحاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعتزم ترشيح كريستوفر ب. ليدل ليكون السكرتير العام القادم للمنظمة"، بحسب رويترز".

ويعمل كريستوفر ليدل، وهو رجل أعمال سابق، ولد في نيوزيلندا في تنسيق السياسات في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما كان ليدل المزدوج الجنسية، يعمل مديرا ماليا سابقا لمايكروسوفت ونائب رئيس سابق لجنرال موتورز.