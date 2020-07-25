الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) أن الصين نجحت اليوم السبت في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية مدنية إلى المدار باستخدام الصاروخ الناقل Changzheng 4B.

تم الإطلاق صباح السبت في الساعة 11:13 صباحا بالتوقيت المحلي (6.13 بتوقيت موسكو) من محطة تايوان في مقاطعة شانشي في شمال الصين. بعد فترة، دخلت جميع الأقمار الصناعية إلى المدار المخصص.

Ziyuan-3 (ZY-3) هي واحدة من سلسلة من الأقمار الصناعية المجسمة التي طورتها الصين للمسح وأنشطة رسم الخرائط. وستستخدم وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية القمر الصناعي. سيعمل القمر الصناعي Ziyuan-3 مع السواتل من نفس السلسلة والقمر الصناعي Gaofeng-7 الذي تم إطلاقه سابقًا إلى المدار.

الجهاز الثاني هو القمر الصناعي Longxian، وهو مجهز بكاشف الأشعة السينية. والثالث - "تيانكي 10" سيصبح جزءا من شبكة الإنترنت الصناعية الصينية للأشياء في مدار أرضي منخفض.