تأجيل إطلاق صاروخ "أريان 5" إلى 31 يوليو

أفادت شركة "آريان سبيس" الفرنسية بتأجيل إطلاق صاروخ فضائي من طراز "أريان 5" من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية وعلى متنه ثلاث مركبات من 28 تموز / يوليو إلى 31 يوليو الجاري.

ونشرت الشركة على موقعها الرسمي بيان:"يرجع سبب تأجيل الإطلاق إلى الحاجة إلى إجراء فحوصات فنية إضافية".

ووفقا للشركة من المقرر أن يحمل الصاروخ الفضائي ثلاثة أقمار صناعية: MEV-2 والغرض منه هو إطالة عمر الأقمار الصناعية التجارية الموجودة حاليًا في المدار الثابت بالنسبة للأرض، والقمر الصناعي G-30 لـ Intelsat ، و BSAT-4b للمشغل الياباني B-SAT.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) أفادت بأن الصين كانت قد نجحت أمس السبت في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية مدنية إلى المدار باستخدام الصاروخ الناقل Changzheng 4B.