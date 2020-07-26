بسبب الحجاب... مسؤول أمني إيراني يعامل فتيات بعنف... فيديو

انتشر مقطع فيديو في إيران يوثق اعتداء مسؤول بالاستخبارات على عدد من الفتيات في مدينة كرمانشاه البلاد، ما أثار انتقادات واسعة بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتقدت الفتيات أسلوب تعامل المسؤول معهن وتوجيهه السباب والاعتداء اللفظي، مرددين "هذا ليس من شأنك، ولا يجب عليك القيام بهذا".

این فیلم را یکی از دختران شجاع کرمانشاه از درگیری امروز این آمر به معروف و اطلاعاتی خشونت طلب گرفته



اينجا كرمانشاه و ما فقط شونزده سالمونه همين الان منو سه تا از دوستام منتظر آژانس بوديم كه یک ماشين جلومون وايساد و اين اقا به ما فحش‌های بدی داد كه اصلا دلم نميخواد به زبون بيار pic.twitter.com/qUK0MtxYTc — Fariba Raswliyan (@raswliyan) July 23, 2020

وأظهر مقطع الفيديو حضور سيارة من الشرطة في الواقعة، حيث بدأ المسؤول بإبلاغ الشرطي بالموقف وتحريضه على اعتقال الفتيات، بينما أكدت الفتيات للشرطي أن المسؤول اعتدى عليهن وبصق على وجوههن.

هذا وانتقدت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، طريقة التعاملمع الفتيات، وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، "إن الجمهورية الإسلامية ليست خياري، لأن الملايين من الإيرانيين الذين يشعرون بالقمع يعيشون الآن في المنفى في جميع أنحاء العالم، يتوقون يومًا ما إلى العودة إلى وطنهم المحبوب في ظل ظروف أفضل".

15-#Islamic_Republic_is_not_my_choice, because it mistreats ethnic minorities. Minorities like the Kurds, Arabs, Balouches, and Turkic speaking groups have long complained about repression and imprisonment.https://t.co/XbF18UrSwc — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 25, 2020

وتفرض السلطات في إيران الحجاب الإجباري على الفتيات والنساء منذ عام 1979، فيما تقول منظمات حقوقية إن السلطات الإيرانية تعتمد استخدام عدم الالتزام بالحجاب كأداة للقمع.