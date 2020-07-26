كتاب جديد يكشف شعور الأمير هاري بالإهانة من نصيحه أخيه حول زوجته

ذكر كتاب جديد أن الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، شعر بإهانة عندما نصحه شقيقه الأمير وليام بقضاء "الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة" عندما كان يواعد ميغان ماركل، واعتبر النصيحة "تعاليا" من شقيقه.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن الكتاب يوثق، نقلا عن مصادر، الوقت الذي كان فيه هاري وميغان يتواعدان بينما كان وليام يريد التأكد من أن نوايا الممثلة الأمريكية سليمة.

ووفقا لمصادر استشهد بها الكتاب قال وليام لهاري "لا تشعر أنك بحاجة إلى التسرع في ذلك... خذ الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة".

وذكرت الصحيفة أن هاري استشف نبرة متعالية في الكلمتين الأخيرتين وأنه كانه يشعر بأنه لم يعد بحاجة إلى من يعتني به.

ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي الآن في لوس انغيليس بعد أن تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس/ آذار. وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنا عن خطط لبدء حياة أكثر استقلالية.

وتزوج هاري وميغان في مايو/ أيار 2018 في حفل زفاف رأى البعض أنه أضفى على الملكية البريطانية بريق هوليوود وملامح الحداثة مما جعلهما أحد أشهر الأزواج في العالم.