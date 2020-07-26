الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة

وجهت الدفاع التركية تحذيرا شديد اللهجة إلى اليونان، عقب قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

وأدانت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، حادث إحراق العلم التركي، مطالبة أثينا بوضع حد على الفور لمثل هذه "الاستفزازات".

وأضافت الدفاع التركية "ستكسر الأيادي القذرة التي تمتد لعلمنا الغالي".

Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.



Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. 🇹🇷 pic.twitter.com/swoucdiiTE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

وشهدت مدينة سالونيك اليونانية إحراق العلم التركي احتجاجا على قرار حكومة أنقرة إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد.

وتشهد العلاقات بين الدولتين حالة من التوتر الشديد، بشأن سعي تركيا للتنقيب في شرق المتوسط عن الغاز.