الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة

وأدانت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، حادث إحراق العلم التركي، مطالبة أثينا بوضع حد على الفور لمثل هذه "الاستفزازات".
وأضافت الدفاع التركية "ستكسر الأيادي القذرة التي تمتد لعلمنا الغالي".
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. 🇹🇷 pic.twitter.com/swoucdiiTE
وشهدت مدينة سالونيك اليونانية إحراق العلم التركي احتجاجا على قرار حكومة أنقرة إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد.
وتشهد العلاقات بين الدولتين حالة من التوتر الشديد، بشأن سعي تركيا للتنقيب في شرق المتوسط عن الغاز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)