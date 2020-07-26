بومبيو يصدر تحذيرا جديدا للعاملين بشركة "هواوي" الصينية

وتابع: "هذه الشركة توفر دعما لأنظمة متورطة في انتهاكات لحقول الإنسان".
وكتب بومبيو، في تغريدة سابقة على "تويتر": "وزارة الخارجية الأمريكية ستفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول للأشخاص الذي يسهلون عمليات انتهاك حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن ذلك "سيشمل العاملين في شركات التكنولوجيا الصينية المتورطين في توفير أجهزة المراقبة للأنظمة القمعية".
وتجري واشنطن مبحاثات مع شركائها في أوروبا لبحث التصدي للتحديات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني، وفقا لوزير الخارجية الأمريكي.
The @StateDept imposed visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights abuses globally. pic.twitter.com/tViATIdw0R— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 26, 2020
يذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تهدد الصين بعقوبات، متهمة بكين بقمع أقلية الأويغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان.
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