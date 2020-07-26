بومبيو يصدر تحذيرا جديدا للعاملين بشركة "هواوي" الصينية

أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحذيرا جديدا للعاملين مع الشركات الصينية، معتبرا أن عملهم يمثل مشاركة في انتهاك حقوق الإنسان.

وكتب بومبيو، على "تويتر"، اليوم الأحد: "وزارة الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على منح تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية لعدد معين من موظفي شركات التكنولوجيا الصينية مثل شركة هواوي".

وتابع: "هذه الشركة توفر دعما لأنظمة متورطة في انتهاكات لحقول الإنسان".

وكتب بومبيو، في تغريدة سابقة على "تويتر": "وزارة الخارجية الأمريكية ستفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول للأشخاص الذي يسهلون عمليات انتهاك حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن ذلك "سيشمل العاملين في شركات التكنولوجيا الصينية المتورطين في توفير أجهزة المراقبة للأنظمة القمعية".

وتجري واشنطن مبحاثات مع شركائها في أوروبا لبحث التصدي للتحديات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني، وفقا لوزير الخارجية الأمريكي.

The @StateDept imposed visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights abuses globally. pic.twitter.com/tViATIdw0R — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 26, 2020

يذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تهدد الصين بعقوبات، متهمة بكين بقمع أقلية الأويغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان.