إيران بصدد اتخاذ إجراءات تجعل أمريكا تندم على فعلتها

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، تجعلها تندم على فعلتها، وذلك في واقعة اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذا الفعل جزء من أنواع القرصنة الأمريكية، واصفا التعرض للطائرة الإيرانية بأنه عمل خطير وتهديد إرهابي يتعارض مع كل الموازين الدولية.

وأوضح أن وزارة الخارجية وبالتعاون مع الأركان العامة للقوات المسلحة والسلطة القضائية ومنظمة الطيران المدني بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجعل أمريكا تندم على فعلتها.

وتابع، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أن طهران شرعت ببعض الإجراءات عن طريق ممثليتها في الأمم المتحدة وهناك إجراءات أخرى قادمة.

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قالت إن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، الخميس الماضي.

وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة أنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل المقاتلات الأمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".