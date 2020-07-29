"رقم لم يحدث منذ شهرين ونصف".. وفيات كورونا تفجع أمريكا

أظهر إحصاءات، اليوم الأربعاء، أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1592 حالة وفاة جديدة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تعد تلك المرة الأولى التي يتخطى فيها العدد 1200 حالة وفاة منذ شهر مايو/ أيار الماضي، أي ما يقارب شهرين ونصف.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية يوم الثلاثاء.

وسجلت الولايتان 362 وفاة من أصل 1227 حالة وفاة جديدة.

#UPDATES The US records 1,592 new #coronavirus deaths in 24 hours, the highest number of daily fatalities in 2.5 months, and more than 60,000 new coronavirus cases, Johns Hopkins University reports in its real-time tally pic.twitter.com/JnJi4zTzeA — AFP news agency (@AFP) July 29, 2020

كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.