"أعلى رقم منذ 105 أيام"... الصين تحبس أنفاسها بسبب  كورونا مجددا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وبحسب رويترز، يعد ذلك هو أعلى عدد إصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أي ما يعادل 104 أيام تقريبا.

وذكرت اللجنة في بيان، أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانغ، بأقصى غرب البلاد وإصابة واحدة في بكين وثلاث حالات لقادمين من الخارج.



كما سجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولا من 34 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.