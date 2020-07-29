"سندفنهم تحت أنقاض لبنان"... أقوى تهديد إسرائيلي إلى "حزب الله"

أكد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن "بلاده سترد في حال هاجم حزب الله المدنيين في إسرائيل"، قائلا: "سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان".

وقال دانون، في مقابلة عبر شبكة "i24NEWS"، "إذا هاجم حزب الله المدنيين، سنرد، وندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار1701، الذي يمنع أي مجموعة من استخدام الأسلحة داخل لبنان".

ونصح السفير الإسرائيلي السابق، بيروت في أعقاب اعتزام لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اندلاع النزاع يوم الاثنين على الحدود الإسرائيلية اللبنانية "ببدء التعامل مع حزب الله" بدلا من ذلك.

وتابع "أشعر بالسوء على اللبنانيين، إنهم تحت احتلال حزب الله، وهم يعلمون أن حزب الله سيطر على جزء من جنوب لبنان. لكننا نرسل رسالة واضحة جدا إلى الحكومة اللبنانية: عليك أن تعتني بما يحدث في لبنان، وإلا فسوف تدفعين الثمن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".