قطر تدعم جنوب السودان في مواجهة كورونا

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن صندوق قطر للتنمية أرسل اليوم شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى جمهورية جنوب السودان لدعم جهودهم لمواجهة واحتواء تفشي جائحة كورونا.
صور| صندوق قطر للتنمية اليوم شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى جمهورية جنوب السودان لدعم جهودهم لمواجهة واحتواء تفشي جائحة كورونا @qatar_fund pic.twitter.com/pQf7fPSIyt— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 29, 2020
وسجل جنوب السودان، في 14 مايو/ أيار، أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
ووصل عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 2305، في حين توفي 46 شخصا من جراء المرض.
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