نتنياهو يصف عمل "العشاء الأخير" بجانب الكنيست تهديدا لحياته...صورة

قام المتظاهرون في إسرائيل، اليوم الأربعاء، برفع دمية تمثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ساحة رابين في تل أبيب، بالقرب من مبنى الكنيست، ووصف رئيس الوزراء الدمية بأنها تمثل تهديدا لحياته ولأسرته.

صاحب العمل، الفنان إيتاي زلايت، تحدث لـ"سبوتنيك" عن عمله، قائلا: "العمل يمثل الوجبة الأخيرة أو "العشاء الأخير" لنتنياهو، الذي اتهم بالعديد من فضائح الفساد، ووفرتها على طاولته، في حين فقد مليون إسرائيلي وظائفهم.

العمل بعنوان "العشاء الأخير" مقتبس من اللوحة الشهيرة لليوناردو دا فينشي".

العمل لم يعجب رئيس الوزراء الذي طالب بإجراء تحقيق في الحادث، وعلق على صفحته الخاصة على "فيسبوك" بمنشور جاء فيه "لا مجال للتحريض والتهديد بالقتل - علنا وسرا - ضدي أو ضد أسرتي ، بما في ذلك التهديد الشائن بالصلب في تل أبيب".

يذكر بأن القدس وتل أبيب، شهدتا مظاهرات واحتجاجات طالب فيها المتظاهرون بتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والمعيشية، مع الدخول في موجة إقفال ثانية للبلاد بسبب تفشي كورونا بالإضافة للأصوات المطالبة باستقالة نتنياهو بسبب عدد من فضائح الفساد التي طالته.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الشرطة، وبحسب شهود عيان فإن أشخاصا ارتدوا زيا أسود قاموا بمهاجمة الشرطة في تل أبيب.