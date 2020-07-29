بعد تحولها لإنتاج الدواء... ارتفاع قيمة شركة كاميرات شهيرة 10 أضعاف

ارتفعت أسهم "إيستمان كوداك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن صفقة للعمل مع رائدة التصوير الفوتوغرافي لإنتاج مكونات دوائية استجابة لوباء فيروس كورونا.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، ارتفع سهم الشركة بنسبة 570%، اليوم، قبل أن يقلص هذه المكاسب إلى 330% عند 26 دولارًا للسهم، ما أضطر إدارة البورصة إلى تعليق التداول عليه 10 مرات.

وخلال تعاملات، أمس الثلاثاء، ارتفع سهم الشركة بنسبة 203%، وهي أكبر نسبة ارتفاع في تاريخ، بعدما منحت الحكومة الأمريكية الشركة قرضًا بقيمة 756 مليون دولار، لبدء إنتاج مكونات دوائية، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: "استخدامنا الثالث والثلاثين لقانون الإنتاج الدفاعي، سيدفع كوداك لصنع مكونات دوائية نشطة وفعالة. سوف نعيد وظائفنا وسنجعل أمريكا المصنع والمورد الطبي الأول في العالم".

فيما قالت شركة "كوداك"، الثلاثاء، إنها ستنتج مكونات صيدلانية تم تحديدها على أنها ضرورية لكن البلاد تعاني من نقص وطني مزمن بها، وفقًا لإيضاحات إدارة الغذاء والدواء.

الارتفاع في سعر السهم، دفع القيمة السوقية للشركة إلى 347 مليون دولار حتى إغلاق يوم الثلاثاء من 115 مليون دولار.

لكن مع القفزة الكبيرة التي شهدها السهم، اليوم، يكون السعر ارتفع بأكثر من 1000% هذا الأسبوع فقط، لتتجاوز قيمة الشركة 1.5 مليار دولار.