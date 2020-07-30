قتلى وجرحى في انفجار بمطعم في اليابان.. فيديو

كشفت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل مطعم في منطقة فوكوشيما شمالي البلاد، مسفرا عن مقتل شخص وإصابة 18 على الأقل بجروح.

وقالت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم بحسب وكالة "رويترز"، إن المطعم كان يخضع لإصلاحات.

Breaking: 1 dead, 18 injured, after a suspected gas leak explosion at a restaurant in Koriyama, Japan. pic.twitter.com/WlZ8qSiU8R — Porter Medium (@PorterMedium) July 30, 2020

وأصدرت المجموعة بيانا تعتذر فيه للضحايا، مؤكدة على تعاونها مع السلطات لتحديد سبب الانفجار.

وعرضت وسائل الإعلام لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضا نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان.