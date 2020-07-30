الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تحد من إمدادها بالمعادن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران، تهدف للحد من إمدادها بالمعادن والمواد التي يمكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنشطتها الصاروخية المختلفة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان إن "وزارة الخارجية حددت اليوم 22 مادة تستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية، ومن سينقل هذه المواد إلى إيران عن علم سيخضع من الآن للعقوبات الاميركية بموجب المادة 1245 من القانون (الأمريكي)، المتعلق بالحريات في إيران ومكافحة انتشار برنامجها النووي".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الأخيرة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط.