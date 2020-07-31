اتفاق إسرائيلي أمريكي بشأن التعاون في مجال الدفاع الجوي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي والجيش الأمريكي وقعا وثيقة تنص على الشراكة بين الدولتين في مجال الدفاع الجوي.

وأشار الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم أمس الخميس:

"بعد اجتماع افتراضي، وقع سلاح الجو الإسرائيلي والقوات الجوية الأمريكية على وثيقة تحدد قابلية التشغيل البيني بين صاروخ ثاد الأمريكي والقبة الحديدية الإسرائيلية في حالة الطوارئ في إسرائيل".

الدفاع الأمريكي في منطقة الارتفاعات العالية (THAAD) والقبة الحديدية الإسرائيلية كلاهما أنظمة دفاع ضد الصواريخ الباليستية، تم تصميمها لاعتراض وإسقاط الأهداف الجوية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

كما أشاد الجيش الإسرائيلي بالتعاون الطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.

واستضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الخميس المجموعة الاستشارية السنوية لسياسة الدفاع الأمريكية الإسرائيلية.

ناقشت جلسة مجموعة العمل السياسي للتنمية التحديات الأمنية الاستراتيجية والإقليمية في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني على الحدود، مع التوتر وتبادل إطلاق النار