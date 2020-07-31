عصابة تنفذ هجوما مسلحا على شركة أموال في أحد متاجر برلين... صور وفيديو

نفذت مجموعة مسلحة هجوما على أحد المتاجر الضخمة في العاصمة الألمانية برلين بهدف سرقة الأموال، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات.

وهاجم مسلحون، اليوم الجمعة، متجرا في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية برلين، مستخدمين القنابل الدخانية بهدف سرقة الأموال من إحدى شركات الصرافة.

وقامت الشرطة الألمانية بتطويق المكان، بعد تلقيها بلاغا بوقوع عملية سرقة في المكان، وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "حاليا يوجد العديد من الزملاء (رجال الشرطة) في الموقع".

Am #Hermannplatz kam es zu einem #Raubüberfall. Wir sind aktuell mit vielen Kolleg. vor Ort. #Update folgt!

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2020

وبحسب صحيفة "welt" الألمانية، فقد أصيب 8 أشخاص بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع، وسط أنباء عن وقوع المزيد من الإصابات.

Yeah it is, with credit to my name.

SEK is here also #hermannplatz pic.twitter.com/CXMnBwsxrr — Alexandra Salvaterra 🏳️‍🌈🚴 (@DroidAlexandra) July 31, 2020

وطوقت الشرطة المتجر بالشريط الأحمر وانتشر عناصر الشرطة حول المكان، وتم إغلاق الشوارع المؤدية إليه بنحو 12 سيارة شرطة، وما تزال التحقيقات جارية حتى هذه اللحظة.