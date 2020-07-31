عصابة تنفذ هجوما مسلحا على شركة أموال في أحد متاجر برلين... صور وفيديو

وهاجم مسلحون، اليوم الجمعة، متجرا في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية برلين، مستخدمين القنابل الدخانية بهدف سرقة الأموال من إحدى شركات الصرافة.
Großer Polizeieinsatz am #Hermannplatz. #Karstadt ist abgeriegelt. Dutzende von Polizei- und Krankenwagen. Es habe einen Überfall auf die #Postbank-Filiale, sagen Passanten. #Neukölln #Berlin pic.twitter.com/UliizoO8hf— Nader Alsarras نادر الصراص (@NaderAlsarras) July 31, 2020
وقامت الشرطة الألمانية بتطويق المكان، بعد تلقيها بلاغا بوقوع عملية سرقة في المكان، وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "حاليا يوجد العديد من الزملاء (رجال الشرطة) في الموقع".
Am #Hermannplatz kam es zu einem #Raubüberfall. Wir sind aktuell mit vielen Kolleg. vor Ort. #Update folgt!— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2020
^tsm
وبحسب صحيفة "welt" الألمانية، فقد أصيب 8 أشخاص بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع، وسط أنباء عن وقوع المزيد من الإصابات.
Yeah it is, with credit to my name.— Alexandra Salvaterra 🏳️🌈🚴 (@DroidAlexandra) July 31, 2020
SEK is here also #hermannplatz pic.twitter.com/CXMnBwsxrr
وطوقت الشرطة المتجر بالشريط الأحمر وانتشر عناصر الشرطة حول المكان، وتم إغلاق الشوارع المؤدية إليه بنحو 12 سيارة شرطة، وما تزال التحقيقات جارية حتى هذه اللحظة.
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