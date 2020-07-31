فاوتشي "متفائل بحذر" بشأن التوصل إلى لقاح أمريكي ضد "كورونا" نهاية العام أو بداية 2021 

أعرب كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى لقاح أمريكي آمن ضد مرض "كوفيد-19"بحلول نهاية العام الجاري 2020، أو أوائل العام المقبل 2021.

وقال فاوتشي، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، إنه "متفائل بحذر" بشأن تمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى لقاح آمن وفعال ضد مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء.

وقال فاوتشي إن اللقاح لن يكون متاحا لجميع الأمريكيين على الفور، وإنما على مراحل، مؤكدا للمشرعين على أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستتخذ كل احتياطات السلامة قبل إتاحة اللقاح للجمهور، محفزا جميع الأمريكيين على أخذ اللقاح.

وتابع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية "أعرف أن بعض الأشخاص يعتقدون أن أن هذا يبدو سريعًا جدًا لدرجة أنه قد يكون هناك تنازلات بشأن السلامة والنزاهة العلمية، ويمكنني أن أخبرك أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. السرعة التي نقوم بها هي نتيجة تقنيات مختلفة للغاية".

Dr. Anthony Fauci testified that the Trump administration's response to the coronavirus outbreak saved American lives. pic.twitter.com/Socnvzvvse — MRCTV (@mrctv) July 31, 2020

يشار إلى أن المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الذي يرأسه فاوتشي، وشركة (مودرنا) للتكنولوجيا الحيوية، يعملان حاليا على تطوير لقاح تجريبي ضد (كوفيد-19)، يعرف باسم (أم آر أن إيه-1273). وقد بدأت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح يوم الاثنين، لتقييم مدى قدرته على وقاية البالغين من المرض.