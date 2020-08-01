المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلبا لمنع بناء جدار ترامب الحدودي مع المكسيك

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة 31 يوليو/تموز، طلبا من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار وافق الكونغرس على تخصيصه لوزارة الدفاع الأمريكية.

وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترامب وسمحت، في يوليو/ تموز الماضي، بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء.

وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.

وإحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة وتُعرف باسم "سيرا كلب"، وتدافع الأخرى وتعرف باسم "ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية" عمن يعيشون في المناطق الحدودية.

وقالت الجماعتان في وثائق المحكمة إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد، في وقت سابق، بأعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، مشيرا إلى أنه تم بناء نحو 400 كيلومتر من الحواجز.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020

وفي كانون الثاني / يناير الماضي، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقارير تفيد بأن ترامب يستعد لتحويل 7.2 مليار دولار إضافية في تمويل البنتاغون لبناء الجدار الحدودي هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما فوض الكونغرس الرئيس بإنفاقه على المشروع فى ميزانية 2020، وذلك بحسب أرقام التخطيط التي أطلعت عليها الصحيفة.