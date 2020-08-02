إصابة وزير الداخلية الهندي بفيروس كورونا

قال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، اليوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه نُقل إلى المستشفى.

ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأحد أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وزارة سيادية كانت في صدارة مهام التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। — Amit Shah (@AmitShah) August 2, 2020

​وقال شاه في تغريدة على تويتر "أطلب منكم يا من تواصلتم معي في الأيام القليلة الماضية أن تعزلوا أنفسكم وتخضعوا للفحص".