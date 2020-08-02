بعد "تيك توك"... أمريكا تستهدف تطبيقات صينية أخرى بدعوى "تهديد الأمن القومي"

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إن الرئيس "دونالد ترامب" سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة تجاه شركات البرامج الإلكترونية الصينية التي يعتبرها تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

جاء ذلك خلال مقابل للوزير بومبيو مع "فوكس نيوز" اليوم الأحد، وبعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب، حظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية.

وأوضحت البيانات التي نشرتها شركة الخدمات المالية "كوين" ارتفاعاً كبيراً في شعبية تطبيق "تيك توك" بين المستخدمين، فخلال الربع الثاني من عام 2020، كان مستخدمو تيك توك يمضون يومياً 41 دقيقة بالمتوسط على التطبيق، مقابل 33 دقيقة لمستخدمي "إنستغرام".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر أن شركة "مايكروسوفت" تجري مفاوضات لشراء "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" عملاق الإنترنت الصيني.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية العديد من القضايا، في مقدمتها الخلاف حول نسخ التكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والمخاطر التي تشكلها شبكات الجيل الخامس من "هواوي".

كما أغلق البلدان قنصلية لكل منهما، بعدما ادعت واشنطن أن قنصلية الصين في هيوستن تمارس نشاطات استخبارية.