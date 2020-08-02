انفجار عدة قنابل خارج مجمع سجون في أفغانستان... فيديو

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 3 قنابل انفجرت خارج مجمع سجون في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، اليوم الأحد، فيما هرعت قوات الشرطة للمكان.

وبحسب "رويترز"، قال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في جلال أباد، إن "سيارة ملغومة انفجرت وأعقب ذلك انفجار قنبلتين أصغر على الأقل خارج سجن تديره الحكومة".

Afghanistan



Condemn the attack on Jalalabad Jail on the occasion of Eid

pic.twitter.com/0YdHSfMljM — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 2, 2020

وأضاف أن "المهاجمين تمركزوا في مواقع قريبة من السجن وأن اشتباكات عنيفة تدور بين المسلحين والشرطة الأفغانية".

وتابع "أصيب 20 شخصا على الأقل في الاشتباكات المستمرة".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.