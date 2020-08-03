بعد مهلة ترامب... مالك تطبيق" تيك توك" يتهم فيسبوك بالسرقة والتشويه

قالت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة، إنها تواجه "صعوبات معقدة لا يمكن تخيلها" في العمل من أجل أن تصبح شركة عالمية.

واتهمت الشركة مالكة تطبيق تيك توك في بيان، "شبكة فيسبوك بارتكاب (سرقة أدبية وحملة تشويه) ضد الشركة".



وأصدرت الشركة التي مقرها بكين هذه التصريحات في بيان نشر على حسابها الرسمي على تطبيق جينري توتياو الإخباري، الذي تملكه في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقال البيان أيضا، إن الشركة ستواصل التمسك برؤيتها الخاصة بالعولمة.

ولم ترد شركة فيسبوك بعد على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.

ولم يذكر البيان الضغوط التي تواجهها بايت دانس في الولايات المتحدة حاليا لبيع تطبيق تيك توك.

وذكرت رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك لشركة مايكروسوفت.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا، "إن تطبيق تيك توك تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها".

وفي ذات الصدد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة إنه "يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت".

ولكن عقب مباحثات بين ترامب وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر/أيلول.