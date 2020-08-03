وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه تهديدا قويا إلى حسن نصر الله ولبنان... فيديو

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الاثنين، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، من خطورة "تجاوز الخطوط الحمراء"، بالنسبة له شخصيا ولدولة لبنان.

وقال غانتس، في تصريح نشره مكتبه: "إذا فكر نصر الله في الخروج عن الخطوط الحمراء فسوف يتلقى ردا مؤلما سيذكره بالجهوزية العالية لدولة إسرائيل وسيعرض دولة لبنان للخطر"، مشددا على أن نصر الله سيتحمل المسؤولية عن أي خطوة ستأتي من جانبه بحق إسرائيل.

ونفى الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، الأنباء التي نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله بإن "إسرائيل لا نية لديها لتوجيه ضربة استباقية لحزب الله أو لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".