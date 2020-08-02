الجيش الإسرائيلي يكذب قناة "الجزيرة" ويعلن جاهزيته لضرب لبنان... فيديو

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأنباء التي نقلتها قناة "الجزيرة" نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله بإن "إسرائيل لا نية لديها لتوجيه ضربة استباقية لحزب الله أو لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "ننفي الأنباء التي نشرتها قناة الجزيرة. جيش الدفاع مستعد لكل الاحتمالات".

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أكد لقناة الجزيرة، اليوم أن "إسرائيل لا تنوي توجيه ضربة استباقية ضد حزب الله أو الدولة اللبنانية، لكنه أشار إلى أن التأهب على الحدود اللبنانية سيستمر طالما كان ذلك ضروريا".

وفي الوقت نفسه، قال المصدر العسكري بحسب القناة إن "إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم لحزب الله، محذرًا أن من بين الأهداف المستهدفة ستكون منشآت الدولة اللبنانية".

يأتي ذلك تزامنا مع ما تتناقله وسائل إعلام مختلفة نقلا عن مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ حرب عام 2006.

كما ذكرت قناة "i24news" نقلا عن مصادر خاصة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ​بيني غانتس​، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "​حزب الله​" اللبناني أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.