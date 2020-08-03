"ووهان" قد تكون بريئة من نشر فيروس كورونا

كشف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان، أن مدينة ووهان الصينية قد لا تكون منشأ فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلن ريان عن إجراء دراسات واسعة لتعقب أنواع الحيوانات التي نقلت الفيروس إلى الإنسان.

ومن المقرر أن تشكل منظمة الصحة العالمية والصين فريقا دوليا يتوجه إلى ووهان لتعقب سلسلة العدوى من أولى حالات "كوفيد-19" التي ظهرت في أواخر العام الماضي، بعدما جرى رصد التفشي من جانب جهاز مراقبة الالتهاب الرئوي في المدينة

وأجرى الباحثون الصينيون دراسات بشأن الحالات الأولى وحول سوق ووهان للمأكولات البحرية للعثور على المصدر الحيواني، معلنين أن "هناك فجوات في الساحة المعنية بالأوبئة".

وأضاف ريان "المطلوب سوف يكون دراسة وبائية بأثر رجعي أوسع نطاقا لدراسة الصلات بين الحالات الإنسانية الأولى".

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أعلن في أواخر يونيو/حزيران أن فريق من منظمة الصحة العالمية سوف يذهب إلى الصين للإعداد لهذا العمل.

وقال فريق دولي من الخبراء يقدم الاستشارات لمنظمة الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا، إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة يجب أن تسرع من وتيرة البحث للتوصل إلى المصدر الحيواني للفيروس.