قناة عراقية تنشر لأول مرة صورة "سارق خزنة أسرار" قاسم سليماني بعد مقتله

اتهمت قناة تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي أحد الضباط العراقيين، بالتجسس على تحركات قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بضربة أمريكية، في مطار بغداد.

ونشرت قناة "صابرين نيوز" على "تلغرام"، صورا لضابط في المخابرات العراقية، متهمة إياه بمراقبة قدوم سليماني إلى مطار بغداد وتقديم معلومات عنه إلى الولايات المتحدة، كما اتهمته بسرقة حقيبته، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الحقيبة المتنقلة وخزنة الأسرار.

وأضافت القناة العراقية أن "مهمة الضابط المدعو طلال ناجي، والذي يعمل ضمن جهاز مخابرات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كانت مراقبة المستشارين اللبنانيين والإيرانيين الذين يعملون مع الحشد الشعبي"، معتبره أن ناجي كان يصور عجلات وتحركات حسن مقاومة وعلي حيدر.

يظهر بالصورة طلال ناجي

ضابط مخابرات في شعبة التجسس

المهمة لمراقبة المستشارين اللبنانيين والايرانيين

الذين يعملون مع الحشد الشعبي .

طلال كان اول من وصل إلى الرتل المقصوف .

طلال سرق حقيبة الحاج قاسم سليماني والتي لا يعرف أحد مصيرها سوى انها ظهرت في لقطات مصورة واختفت بعدذالك pic.twitter.com/FouE71lWCK — kb (|) ko (@kbko12) August 3, 2020

وكانت لجنة التحقيق الإيرانية الخاصة باغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، اتهمت إحدى شركات الاتصال في العراق بانخراطها في عملية اغتيالهما.

وقالت اللجنة إنها "تلقت وثائق من قبل قادة بالحشد تتهم فيها إحدى شركات الهاتف النقال بالتورط باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مع رفاقهما من خلال تزويد قيادة الجيش الأمريكي في قاعدة "فيكتوريا" بمطار بغداد بقاعدة بيانات خط الهاتف النقال لأحد المرافقين للمهندس الذي اغتيل خلال الضربة الجوية"، مشيرة إلى أن "القيادة الأمريكية حصلت على معلومات كافية من خلال خط الهاتف لمكان تواجد أبو مهدي المهندس ولقائه قاسم سليماني، مما ساعد بعملية الاغتيال بحسب المعلومات التي تلقتها اللجنة وهي قيد التحقيق".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.