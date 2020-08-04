صحيفة تكشف مكان ملك إسبانبا السابق بعد مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، "مكان الملك السابق خوان كارلوس بعد مغادرة بلاده يوم الأحد الماضي، بسبب قضايا فساد مع السعودية".

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا"، أن "ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ذهب إلى جمهورية الدومنيكان بعد مغادرة بلاده يوم الأحد الماضي".

وكان البيت الملكي الإسباني أعلن، أمس الاثنين، أن "ملك البلاد السابق خوان كارلوس قرر مغادرة إسبانيا في ظل مزاعم الفساد التي تحيط به مؤخرا".

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن "المحكمة العليا الإسبانية فتحت تحقيقا في تورط خوان كارلوس في عقد للسكك الحديدية العالية السرعة في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة "أنه تلقى 100 مليون دولار من الملك السعودي الراحل، ورفض خوان كارلوس صاحب الـ82 عاما، الرد على هذه المزاعم عبر محاميه".

ويحظى ملوك إسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم، لكن خوان كارلوس تنازل عن العرش عام 2014، لصالح ابنه فيليبي بعد فضيحة فساد شملت ابنته كريستينا وزوجها، وأنهى الملك فيليبي المخصصات المالية لقصر والده، وتخلى عن ميراثه في مارس/ آذار، عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.