بعد مغادرة الملكية... كيف هنأت الملكة إليزابيث وكيت ميدلتون ميغان ماركل بعيد ميلادها

رغم خروجها هي وزوجها الأمير هاري منها قبل أشهر، حرصت العائلة الملكية البريطانية، على تهنئة ميغان ماركل بعيد ميلادها الـ39.

وشارك العديد من أفراد العائلة الملكية، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية وأمير ويلز، رسائل على شرف ميغان ماركل على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت الحسابات الرسمية للعائلة الملكية على موقعي "تويتر" و"إنستغرام" صورة لميغان ماركل مع الملكة إليزابيث، وجاء معها: "نتمنى لدوقة ساسكس عيد ميلاد سعيد للغاية!".

والصورة التي اختارها حساب العائلة الملكية البريطانية لميغان ماركل التقطت لها في 2018، والتي شهدت على أول مناسبة رسمية تحضرها ماركل مع ملكة بريطانيا.

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!



📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020

​كما نشر حساب "دوق ودوقة كامبريدج" الأمير وليام وكيت ميدلتون على موقع "إنستغرام" صورة لميغان ماركل وهي تتفاعل مع طفلة، وكتبا معها: "نتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لدوقة ساسكس".

وخلال أسبوع، سيتم طرح السيرة الذاتية "Finding Freedom" (العثور على الحرية)، وهو من تأليف الصحفيين الملكيين، أوميد سكوبي وكارولين دوراند، والمتوقع أن يثير ضجة واسعة.

وأوضح المتحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل أنه لم يكن لهما دور في صنع الكتاب.

وقالوا: "لم تتم مقابلة دوق ودوقة ساسكس ولم يساهما في إيجاد الحرية".

ويعتمد هذا الكتاب على تجارب المؤلفين الخاصة كأعضاء في الصحافة الصحفية وتقاريرهم المستقلة".