"استهداف محطة لتوليد الطاقة"... ثالث حريق في إيران خلال يوم واحد

اندلع حرق واسع هو الثالث، اليوم الثلاثاء، في إيران، واستهدف محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي العاصمة طهران.

وقال مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور، إن "حريقا واسعا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57"، مضيفا أن "20 رجل إطفاء من 5 محطات إطفائية، تمكنوا من إخماد الحريق بعد ساعات من اندلاعه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ولفت بور إلى أن "سبب اشتعال الحريق لا يزال قيد التحقيق لكن المؤشرات الأولية تدل على أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انسكاب مواد مشتعلة من خزان بسعة 20 مليون لتر ما أدى إلى اندلاع النيران"، مؤكدا أنه لم ينجم عن الحادث أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وكان حريق ضخم اندلع، في وقت سابق اليوم، في أحد الّلنشات التجارية الخشبية في مرفأ "بهمن" في جزيرة قشم الإيرانية، كما أعلنت وكالة "إرنا" عن اندلاع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.